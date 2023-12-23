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Украинские СМИ сообщили об ошибочном задержании украинцев в Германии

«Страна.ua»: полиция Германии задержала украинцев после скандала в магазине
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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В Германии граждан Украины по ошибке задержали и оставили практически голыми в подвале. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил портал «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как рассказал порталу украинец по имени Николай, он вместе со своей женой и друзьями решил отправиться в немецкий город Метцинген на юге Германии за покупками к новогодним праздникам, в результате чего якобы стал жертвой настоящего произвола местной полиции.

«У продавцов возникли вопросы по купюрам, которыми мы рассчитывались <...> Появились вопросы и к нашим друзьям, которые якобы тоже рассчитались «подозрительными» купюрами. Неожиданно появилось человек 15 полицейских», — приводит его слова украинский портал.

После этого, немецкие полицейские решили задержать находившихся в магазине украинцев.

«Нас «заломали», всех одели в наручники и увезли в участок для «выяснения обстоятельств». В участке нас спустили в подвальное помещение, раздели до трусов (в том числе, женщин), сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. И сказали, что ночевать нам придется здесь», — добавил Николай.

Как отметил украинец, немецкие полицейские относились к ним «как к террористам», а на просьбу предоставить переводчика они позвали русскоговорящую женщину.

Под утро следующего дня немецкая полиция сообщила, что никаких фальшивых денег украинцы сотрудникам магазина в Метцингене всё же не давали.

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В конце ноября британская газета The Guardian сообщила о гражданке Украины, которая столкнулась с проблемой остаться на улице после того, как сбежала в Великобританию. Как отметило издание, Британский Красный Крест помог женщине в поиске нового жилья. В свою очередь, представитель организации Оливия Филд указала, что этой зимой в Великобритании без крыши над головой могут остаться тысячи граждан Украины.

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