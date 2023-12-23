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В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
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В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в украинском городе Буча. Об этом 23 декабря сообщает «РИА Новости».

Согласно заявлению бюро, ОБСЕ собирает информацию «путем личных интервью и исследований», с использованием открытых источников для проверки цифровых доказательств. Также используются материалы, предоставленные властями Украины и России, их правозащитными учреждениями, межправительственными организациями и организациями гражданского общества.

При этом на вопрос, есть ли у ОБСЕ список предполагаемых жертв, в организации напрямую не ответили.

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Ранее, 27 сентября, Захарова сказала, что Россия проводит расследование с целью установить степень участия Великобритании в антироссийской провокации в Буче. При этом Захарова указала, что Москва не получает содействия по указанному вопросу «ни от одной из вовлеченных в события сторон». По ее словам. глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно обращавшийся к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой использовать его возможности и авторитет, чтобы получить список людей, чьи лица были показаны в городе Буче, до сих пор ответа не получил. Дипломат отметила, что имена показанных людей скрывают, и особенно здесь отличается Лондон.

Украина начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом 2 апреля 2022 года, обвинив в этом Россию. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео, на которых изображены лежащие на улице мертвые люди, являются провокацией и не имеют никакого отношения к действиям российских военных. Следственный комитет РФ 15 апреля возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля на встрече с Гутерришем заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче и Москва знает, кто стоит за этой провокацией. К октябрю прошлого года Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче, что свидетельствует об отсутствии у Киева каких-либо подтверждений домыслов и обвинений в адрес РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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