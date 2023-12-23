Специалисты «Роскосмоса» скорректировали орбиту МКС к старту «Союза МС-25»

Российские специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» в рамках подготовки к выведению на орбиту «Союза МС-25» и посадке спускаемого аппарата «Союза МС-24». Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодня утром проведена коррекция высоты орбиты МКС. 23 декабря в 04:55 мск включились двигатели «Прогресса МС-24», проработали 1131,85 с и выдали импульс величиной 1,84 м/с», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Пресс-служба уточнила, что после осуществленного маневра средняя высота орбиты МКС была увеличена на 3,2 км и по итогу составила 417,70 км над поверхностью Земли.

Отмечается, что за всё время полета МКС специалисты провели 351 коррекцию высоты ее орбиты.

До этого, 19 октября, при помощи двигателей «Прогресса МС-24» также были проведены работы, которые скорректировали орбиту МКС. После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,8 км и составила 418,23 км над поверхностью Земли.

Ранее, в августе, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов.