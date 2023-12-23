Помощь Вашингтона Киеву становится всё более нецелесообразной на фоне широкого спектра проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«У украинской армии имеются огромные проблемы, так что, скорее всего, русские будут продолжать доминировать на поле боя в независимости от того, дадим мы [США] им [ВСУ] деньги или нет», — указал он.

Кроме того, Миршаймер добавил, что усугубляет ситуацию и мобилизационная кампания украинских властей, поскольку видно, что стране становится «чертовски трудно пополнять свои войска».

Также американский политолог отметил отсутствие у ВСУ необходимой военной техники, способной давать серьезный отпор Вооруженным силам (ВС) РФ.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ испытывают сложности в преодолении оборонительных линий российской армии. По его словам, армия РФ создала оборонительные рубежи в ходе подготовки к отражению контрнаступления украинской армии, организовав «огромные минные поля, окопы и препятствия для танков».

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Накануне, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.