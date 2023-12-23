Российские Су-34 нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в ДНР

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали расположения частей и подразделений пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 декабря «Интерфаксу» сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

«Экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации и складам боеприпасов батальонов 1-й отдельной президентской бригады ВСУ в районе населенного пункта Весёлое, а также 12-й бригады территориальной обороны, 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой и 93-й механизированной бригад противника в окрестностях населенного пункта Красное ДНР», — сказал он.

По данным Астафьева, группировки «Юг» с помощью авиации и артиллерии успешно отразили атаки и поразили живую силу и технику украинской армии в районах Богдановка и Шумы на донецком направлении.

Кроме того, он отметил, что артиллерия и барражирующие снаряды ликвидировали два миномета 120-го и 82-го калибров, две позиции гранатометных расчетов АГС, одну огневую точку крупнокалиберного пулемета, а также три опорных пункта и 10 блиндажей ВСУ. Начальник пресс-центра Южной группировки добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть БПЛА противника в районах Белогоровки, Верхнекаменки, Соледара, Трудовской и Песков.

На данном направлении ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, несколько гаубиц и самоходных артиллерийских установок (САУ).

Накануне, 22 декабря, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ при помощи фугасных авиационных бомб поразили командный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. После уничтожения целей экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее, 20 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи Су-34 ВКС РФ в интересах группировки войск «Центр» нанесли удары управляемым авиационным вооружением, поразив три командно-наблюдательных пункта ВСУ на краснолиманском направлении.

18 декабря в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщики Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Сообщалось, что при выполнении боевого задания также использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого, 15 декабря, российское военное ведомство рассказало, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, транспортную и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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