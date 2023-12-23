Реклама
Прямой эфир
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о нехватке продовольствия для большинства детей в Газе
Мир
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 более чем на 50% за месяц
Мир
Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете
Армия
Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию
Мир
Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект
Мир
Шольца обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Обещавший победу ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
РФ отменила требование учета международных рейтингов для выдачи странам кредитов
Мир
В США посетовали на свои МБР на фоне мощи российских ракет «Авангард»
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до +3 градусов в Москве 23 декабря
Сюжет:

Российские Су-34 нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в ДНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали расположения частей и подразделений пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 декабря «Интерфаксу» сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

«Экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации и складам боеприпасов батальонов 1-й отдельной президентской бригады ВСУ в районе населенного пункта Весёлое, а также 12-й бригады территориальной обороны, 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой и 93-й механизированной бригад противника в окрестностях населенного пункта Красное ДНР», — сказал он.

По данным Астафьева, группировки «Юг» с помощью авиации и артиллерии успешно отразили атаки и поразили живую силу и технику украинской армии в районах Богдановка и Шумы на донецком направлении.

Кроме того, он отметил, что артиллерия и барражирующие снаряды ликвидировали два миномета 120-го и 82-го калибров, две позиции гранатометных расчетов АГС, одну огневую точку крупнокалиберного пулемета, а также три опорных пункта и 10 блиндажей ВСУ. Начальник пресс-центра Южной группировки добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть БПЛА противника в районах Белогоровки, Верхнекаменки, Соледара, Трудовской и Песков.

На данном направлении ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, несколько гаубиц и самоходных артиллерийских установок (САУ).

Полет «Кинжала»: почему нельзя отразить удар новой гиперзвуковой ракеты
Она может в считаные минуты уничтожить любую цель в радиусе нескольких сотен километров

Накануне, 22 декабря, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ при помощи фугасных авиационных бомб поразили командный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. После уничтожения целей экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее, 20 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи Су-34 ВКС РФ в интересах группировки войск «Центр» нанесли удары управляемым авиационным вооружением, поразив три командно-наблюдательных пункта ВСУ на краснолиманском направлении.

18 декабря в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщики Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Сообщалось, что при выполнении боевого задания также использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого, 15 декабря, российское военное ведомство рассказало, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, транспортную и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023