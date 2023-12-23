Антонов обвинил США в перечеркивании возможного диалога из-за санкций против РФ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 23 декабря заявил, что США, вводя новые санкции, перечеркивают возможности восстановления диалога с РФ по тем позициям, где это еще возможно.

«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», — приводит слова Антонова дипмиссия в своем Telegram-канале.

Он отметил, что большая часть новых санкционных шагов США направлена на то, чтобы запугать партнеров РФ и обрубить связи.

«При этом большая часть объявленных минфином решений направлена против организаций в третьих государствах. То есть налицо желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов», — указал дипломат.

По его словам, безрассудные санкционные действия США усиливают искусственное размежевание мирового рынка и «подтачивают» статус долларовой юрисдикции в глазах глобального Юга, а также собственных сателлитов.

Ранее, 22 декабря, американский лидер Джо Байден подписал указ о мерах в отношении финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Санкции включают в себя запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку имущества в Соединенных Штатах Америки.

Также минфин США ввел новые санкции в отношении России, запрещающие импорт некоторых рыб и ряда морепродуктов.

20 декабря США расширили антироссийские санкции, включив в ограничительный список четыре компании, которые занимаются транспортировкой нефти, и один нефтяной танкер. Тогда же американский минфин сообщил про обновление мер по обеспечению потолка цен на нефть из России.

До этого, 13 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.