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WP сообщила о жалобах бойцов ВСУ на усталость от конфликта

WP: украинские военные заявили, что одной мотивации для наступления мало
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнурены боевыми действиями ввиду недостаточной помощи Запада и начинающихся холодов. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщила газета The Washington Post.

«Нехватка боеприпасов [у ВСУ] усиливает и без того ощутимую тревожность в украинской столице, поскольку американская и европейская помощь задерживается, и наступает зима», — указывается в материале.

Как уточняется, некоторые подразделения украинских войск и вовсе вынуждены отменять запланированные наступления из-за сложившейся ситуации.

«Если ситуация не изменится или даже ухудшится, мы [ВСУ] не сможем подавить их [российских военных], и они оттеснят нас назад», — приводит издание слова одного из украинских бойцов.

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Ранее в этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не поможет победить Россию даже всё оружие мира. Он подчеркнул, что вливание денег и оружия не изменит ситуацию и уже в ближайшее время Москва начнет диктовать свои условия решения конфликта.

Также 22 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано.

20 декабря американская газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские военные признают, что новости о неудачах на фронте отбивают у граждан страны желание идти в армию. Как отметило издание, киевское руководство надеялось на то, что контрнаступление ВСУ устранит необходимость в принятии «политически непопулярных мер» по призыву молодежи в Киеве. Однако провал привел к обратному.

19 декабря бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал ВСУ привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. При этом президент Украины Владимир Зеленский в тот же день рассказал о предложении военных призвать в армию еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

До этого, в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все цели своей спецоперации и никому «свое не отдаст». Российский лидер добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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