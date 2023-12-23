Реклама
Прямой эфир
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о нехватке продовольствия для большинства детей в Газе
Мир
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 более чем на 50% за месяц
Мир
Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете
Армия
Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию
Мир
Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект
Мир
Шольца обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Обещавший победу ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
РФ отменила требование учета международных рейтингов для выдачи странам кредитов
Мир
В США посетовали на свои МБР на фоне мощи российских ракет «Авангард»
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до +3 градусов в Москве 23 декабря
Сюжет:

Обещавший победу ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту

Samnytt: обещавший победу ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, который в качестве эксперта в местных СМИ обещал победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году, «передумал» и отбросил свой оптимизм, сообщило издание Samnytt.

Отмечается, что «почти каждый вечер» Паасикиви в телепрограммах уверенно обещал, что ВСУ одержат победу в украинском конфликте. Как подчеркнуло издание, на фоне провала контрнаступления ВСУ даже самый большой «проукраинский оптимист» начал сомневаться в возможностях Киева.

Журналисты Samnytt указали, что в недавнем интервью газете Svenska Dagbladet Паасикиви заявил, что «теперь всё выглядит хуже». При этом он не сожалеет, что как наиболее часто задействованный военный эксперт шведских СМИ позволил собственным надеждам скрашивать оценки перспектив Украины. Паасикиви заявил, что он хотел подарить шведскому народу «радостную новость».

«Активно поджимаем противника, выбиваем его с позиций»
Какие коррективы в бои на донецком направлении вносит погода

Ранее, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023