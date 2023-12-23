Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, который в качестве эксперта в местных СМИ обещал победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году, «передумал» и отбросил свой оптимизм, сообщило издание Samnytt.

Отмечается, что «почти каждый вечер» Паасикиви в телепрограммах уверенно обещал, что ВСУ одержат победу в украинском конфликте. Как подчеркнуло издание, на фоне провала контрнаступления ВСУ даже самый большой «проукраинский оптимист» начал сомневаться в возможностях Киева.

Журналисты Samnytt указали, что в недавнем интервью газете Svenska Dagbladet Паасикиви заявил, что «теперь всё выглядит хуже». При этом он не сожалеет, что как наиболее часто задействованный военный эксперт шведских СМИ позволил собственным надеждам скрашивать оценки перспектив Украины. Паасикиви заявил, что он хотел подарить шведскому народу «радостную новость».

Ранее, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.