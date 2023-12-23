Эксперт напомнил иностранцам о недействительности прав в РФ с 1 апреля

Принятые изменения в закон о допуске граждан с иностранными водительскими удостоверениями к управлению транспортными средствами могут повлечь проблемы для некоторых граждан. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

«Иностранные водительские удостоверения будут признаны недействительными по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина РФ», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Данилов также отметил, что получить российские права необходимо до 1 апреля 2025 года.

Однако, как уточнил адвокат, нововведения не коснутся тех иностранных граждан, которые находятся в России временно, не имея гражданства РФ или вида на жительство (ВНЖ). Кроме того, Данилов добавил, что изменения не будут затрагивать граждан РФ и Белоруссии, имеющих национальные водительские удостоверения.

Помимо этого, он указал, что задача изменений заключается в стремлении решить в РФ проблему уклонения водителей с иностранными правами от процедуры прохождения обязательного медицинского освидетельствования.

22 декабря стало известно, что МВД России подготовило изменения в приказ о порядке проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Проект предусматривает, что с 1 апреля 2024 года будет отказано в допуске на экзамены тем, кто был лишен права на управление транспортными средствами из-за административного наказания за вождение в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Также вводятся основания для приостановки проведения экзаменов и выдачи прав. Это произойдет, если истек срок действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к вождению. Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военные комиссариаты применили меры по явке этих лиц по повестке.

10 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам, прежде уличенным в вождении в нетрезвом виде, запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения.

Также в законе изменен порядок допуска водителей к управлению транспортом. Например, управлять автобусами разрешат только при наличии стажа вождения легковых и грузовых авто не менее одного года, а к экзаменам для разрешения управления трициклами, квадроциклами, средними грузовиками будут допускать на год раньше ― с 17 лет.