Президент ВАРПЭ предрек удар по рынку США из-за запрета на импорт рыбы из РФ

Введенный ранее США запрет на импорт рыбопродукции из РФ спровоцирует «болевой шок» у американских потребителей. Об этом 22 декабря сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, Зверев подчеркнул, что ввиду наложенного Соединенными Штатами запрета в стране уже подорожали крабы.

Также он отметил имеющийся в США дефицит трески, поскольку за прошедшее десятилетие вылов данной рыбы уменьшился в два раза, а введенные ограничения только осложнят ситуацию.

Накануне, 22 декабря, минфин США ввел новые санкции в отношении России, запрещающие импорт некоторых рыб и ряда морепродуктов. Так, под ограничения попали поставки лосося, трески, краба и минтая. Как отмечается в документе, санкции, вводимые указом президента США Джо Байдена, должны применяться к указанной продукции, которая была полностью или частично получена в России, добыта в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом.

Ранее в этот день американский лидер также подписал указ о мерах в отношении финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Санкции включают в себя запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку имущества в Соединенных Штатах.

20 декабря США расширили антироссийские санкции, включив в ограничительный список четыре компании, которые занимаются транспортировкой нефти, и один нефтяной танкер. Тогда же американский минфин сообщил про обновление мер по обеспечению потолка цен на нефть из России.

До этого, 13 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.