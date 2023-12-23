РФ отменила требование учета международных рейтингов для выдачи странам кредитов

Иностранные государства смогут взять кредит у РФ вне зависимости от их кредитного рейтинга по версии международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor's и Moody's Investors Service. Соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина 22 декабря было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ изменяет правила предоставления российской стороной госкредитов иностранным государствам-заемщикам. Теперь к потенциальным получателям средств могут относиться страны, чей рейтинг долгосрочной кредитоспособности ниже уровня B– по классификации международных рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor's или ниже уровня B3 по версии Moody's Investors Service.

Пункт о необходимости учета рекомендаций международных финансовых институтов и объединений в период принятия решений о выдаче государственных кредитов утратил силу.

Кроме того, в постановлении правительства есть пункты «Для служебного пользования» и «Секретно», содержание которых не раскрывается.

До этого, 8 декабря, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне «CC».

Ранее, 11 ноября, международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного, а также подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «ААА».