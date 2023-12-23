Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете
Армия
Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию
Мир
Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект
Мир
Шольца обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Генсек ООН заявил об отсутствии смысла в восстановлении зерновой сделки
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
Республиканцы захотели исключить Байдена из бюллетеней в трех штатах
Общество
Правительство РФ определило показатели границ бедности в новых регионах
Происшествия
Замначальника УМВД в Петербурге отправили в СИЗО за превышение полномочий
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до +3 градусов в Москве 23 декабря
Общество
Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor

Представительница Албании Дрита Зири выиграла конкурс «Мисс Земля»

0
Фото: Miss Earth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участница от Албании Дрита Зири стала победительницей конкурса «Мисс Земля – 2023». Об этом 22 декабря сообщили организаторы конкурса в социальной сети X.

«Наша новая «Мисс Земля» — Дрита Зири из Албании», — сообщили на странице конкурса.

Всего в конкурсе было четыре номинации. Титул «Мисс Воздух» достался участнице от Филиппин Ильяне Адуане, «Мисс Вода» стала представительница Вьетнама До Лан Ань, а «Мисс Огонь» — Кора Блиалулт из Таиланда.

При этом представительница России вошла в восьмерку финалистов.

Новый Врубель: платье Голубевой для «Мисс Вселенная» создано по мотивам «Царевны Лебеди»
На национальный костюм пошло 300 м фатина, французские кружева, речной жемчуг, ювелирные украшения и хрустальные камни

Ранее, 19 ноября, победу в 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» одержала 23-летняя участница от Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Второе и третье место заняли представительница Таиланда Антония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон.

Россию представляла «Мисс Россия – 2023» 22-летняя студентка Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. На конкурсе она показала национальный костюм «Царевна Лебедь», созданный модельером Ольгой Маляровой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023