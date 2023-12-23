Представительница Албании Дрита Зири выиграла конкурс «Мисс Земля»

Участница от Албании Дрита Зири стала победительницей конкурса «Мисс Земля – 2023». Об этом 22 декабря сообщили организаторы конкурса в социальной сети X.

«Наша новая «Мисс Земля» — Дрита Зири из Албании», — сообщили на странице конкурса.

Всего в конкурсе было четыре номинации. Титул «Мисс Воздух» достался участнице от Филиппин Ильяне Адуане, «Мисс Вода» стала представительница Вьетнама До Лан Ань, а «Мисс Огонь» — Кора Блиалулт из Таиланда.

При этом представительница России вошла в восьмерку финалистов.

Ранее, 19 ноября, победу в 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» одержала 23-летняя участница от Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Второе и третье место заняли представительница Таиланда Антония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон.

Россию представляла «Мисс Россия – 2023» 22-летняя студентка Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. На конкурсе она показала национальный костюм «Царевна Лебедь», созданный модельером Ольгой Маляровой.