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Пушков отреагировал на слова главы финского МИДа о новой холодной войне с РФ

Пушков: Запад развязал против России «ледяную войну», а на Украине «горячую»
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Состояние отношений между РФ и странами Запада в годы холодной войны было намного лучше, чем в нынешних политических условиях. Об этом в пятницу, 22 декабря, написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Ныне же Запад ведет против России не холодную, а уже «ледяную войну», а на Украине участвует и в «горячей». Но притворяется, будто всего этого не делает», — указал российский сенатор.

Подобное заявление Пушкова является ответом на сказанные в тот же день слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что западные страны готовятся к новой холодной войне с РФ и начинают увеличивать свое военное производство.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что начало украинского конфликта, продолжающееся введение антироссийских санкций и расширение НАТО на восток свидетельствуют о том, что новая холодная война стран Запада против РФ уже ведется в полном объеме.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад планировал поделить Россию на части, и это обсуждалось в открытую. По словам главы государства, западные страны работали с российской пятой колонной, а также с террористическими международными организациями и сепаратистами. При этом их задачей было разложение самой России.

10 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности» отметил, что визитной карточкой «коллективного Запада» давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность.

Он напомнил, что после окончания холодной войны советскому, а затем российскому руководству были даны заверения относительно нерасширения НАТО на восток. Министр указал на то, что предложения России заключить договоры с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины были отвергнуты.

До этого, 5 октября, Путин заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. Культура XX века привела к тому, что ситуация в мире сводится к противопоставлению «мы или они», западные страны при этом потеряли чувство реальности, хотя им следовало бы отбросить надменность, указал президент. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

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