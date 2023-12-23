Республиканцы захотели исключить Байдена из бюллетеней в трех штатах

Республиканская партия в США начала подготовку законопроектов, предполагающих исключение действующего американского лидера Джо Байдена из избирательных бюллетеней в трех штатах. Такую информацию 22 декабря опубликовал американский веб-сайт Breitbart.

«Мы объединяем усилия, чтобы внести законопроект об исключении Джо Байдена из избирательного бюллетеня в Джорджии, Аризоне и Пенсильвании», — привел портал слова трех законодателей в перечисленных штатах.

Как уточнили собеседники Breitbart, то, что демократы применили к бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, «может быть легко применено к Байдену за его «восстание» на южной границе и его предполагаемые коррумпированные семейные бизнес-сделки с Китаем».

«Абсурдность радикальных судей-демократов, исключающих Дональда Трампа из избирательного бюллетеня в Колорадо, станет пятном на американской политической системе на десятилетия», — добавили республиканцы.

Ранее, 19 декабря, Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. В документе отмечалось, что доказательства свидетельствуют о том, что Трамп участвовал в мятеже 2021 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении бывшего американского лидера связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Позднее спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон заявил, что решение Верховного суда Колорадо о запрете участия Трампа в местных праймериз является политически предвзятым и его, возможно, отменят.

18 ноября суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

В свою очередь, 16 декабря Трамп назвал Байдена угрозой демократии, отметив, что действующая администрация США готова ради своей победы на выборах нарушить конституцию государства. Он также процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что события в США «показывают загнивание американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

До этого, 13 декабря, в палате представителей американского конгресса одобрили резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте Байдену. Сам президент назвал эту меру политическим трюком представителей Республиканской партии в конгрессе.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.