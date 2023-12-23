Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Гринченко, сдавшийся в плен вместе со сослуживцами на запорожском направлении, 22 декабря заявил, что хочет получить российский паспорт и готов сражаться в спецоперации на стороне России.

«Мой брат, гражданин Российской Федерации, принимает участие в СВО. Родители, мать, отец, сестра — в принципе, вся семья у меня там и живет (в России. — Ред.). Так как вся семья живет в России, и (они. — Ред.) граждане РФ, то хотел бы принять решение воевать с братом вместе и принять российское гражданство», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как отметил Гринченко, до попадания на фронт он получил от украинских властей 14 повесток, но скрывался, не желая воевать. По его словам, у командиров ВСУ нет боевого опыта, а подразделение толком не было сформировано, удалось набрать только 15 человек. После призыва и подготовки подразделение Гринченко пробыло в зоне боевых действий только два дня. Он поделился, что хотел сдаться в плен с самого начала мобилизации. Он отказался участвовать в обмене пленными и категорически отверг возможность возвращения на Украину.

Ранее, 22 ноября, первая группа состоящего из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», выехала на боевое задание.

7 ноября бойцы первого подразделения батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Командир батальона Андрей Тищенко отметил, что после присяги бойцы отправятся на передовую.

27 октября Тищенко сообщил, что батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

О формировании батальона имени Богдана Хмельницкого стало известно 27 февраля. Тищенко указал, что всего в подразделении около 70 человек. Из них 95% — бывшие украинские военные с боевым опытом. Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с добровольцами заключаются с ВС РФ на общих условиях.

В тот же день бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что сдавшиеся в плен военные ВСУ отказались от украинского гражданства, приняли российское и вступили в добровольческий батальон в составе ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.