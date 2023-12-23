Замначальника УМВД в Петербурге отправили в СИЗО за превышение полномочий
Заместителя начальника УМВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга Романа Паршина отправили в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом 22 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Его обвиняют по двум статьям: по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), а также по ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).
Как указали в пресс-службе, будучи в должности заместителя начальника УМВД, Паршин и его сообщник изъяли из продуктового магазина партию алкоголя на 222 429 рублей. Магазин лицензии на торговлю крепким спиртным не имел. Подозреваемый с сообщником изготовили поддельный протокол с недостоверной информацией об изъятом.
По информации следствия, Паршин мог быть причастен и к другим коррупционным эпизодам. Он пробудет под стражей до 20 февраля 2024 года.
Ранее, 13 декабря, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он оказывал содействие в постановке мигрантов на фиктивный учет.