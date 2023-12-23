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Минометные подразделения ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минометные расчеты ставропольских десантников подавили огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте и уничтожили пехоту противника в районе Вербового на запорожском направлении. Об этом 23 декабря сообщило Министерство обороны России.

Разведка Воздушно-десантных войск (ВДВ) получила данные о закреплении украинской армии на одном из участков в зоне ответственности подразделений десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ из Ставрополя.

В военном ведомстве сообщили, что обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). После получения координат цели у расчета миномета было несколько минут для того, чтобы занять огневую позицию, вычислить исходные данные для стрельбы и произвести первый выстрел. Затем расчет начинает слаженную работу, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свои действия.

«Наши расчеты БПЛА обнаружили группу пехоты, которая двигалась вдоль окопов. Соответственно, довели нам информацию, передали координаты. Расчет нашего миномета 82-го калибра выдвинулся на огневую позицию. Открыли огонь, после чего от расчетов БПЛА пришло подтверждение о поражении цели. Также незаметно скрылись и продолжили вести наблюдение в ожидании новых целей», — рассказал командир минометного взвода с позывным Теза.

Минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 6 тыс. м. Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА достигается высокая скорость и точность поражения целей. Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают одновременно высокую степень поражения и безопасность личного состава минометного подразделения, отметили в Минобороны.

Расчет за несколько минут приводит миномет к бою и после этого беглым огнем с корректировкой минометчики ВДВ наносят удар и уничтожают пехоту ВСУ в опорном пункте. В ходе боевой работы расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно поразить ее, рассказали в военном ведомстве.

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Накануне, 22 декабря, сообщалось, что на запорожском направлении подразделения российских войск отразили шесть атак ВСУ и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника. Потери со стороны Украины составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

Ранее, 19 декабря, Минобороны РФ сообщило, что подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили пехоту украинской армии при помощи квадрокоптеров со сбросами в районе села Вербовое на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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