На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

Прокуратура Сумской области Украины заочно приговорила блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы за «сотрудничество с Россией» и «оправдание агрессии». Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры на сайте.

В опубликованном сообщении говорится о приговоре 48-летнему мужчине, родившемся в городе Сумы, который с 2014 года проживает на территории России и ведет блог, посвященный украинскому конфликту.

Имя Юрия Подоляки в публикации названо не было, однако прокуратура выложила отретушированное фото мужчины. Кроме того, Подоляка родился и вырос в Сумах, где получил образование.

«По приговору суда 22 декабря 2023 года он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет», — говорится в сообщении.

В середине сентября Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила очередное обвинение в госизмене блогеру Юрию Подоляке, его обвинили в госизмене, совершенной в условиях военного положения. До этого СБУ заочно предъявила блогеру обвинения в госизмене в апреле. Там заявили, в интервью и выступлениях Подоляки, который сотрудничает с российскими телеканалами и ведет Telegram-канал, имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

В декабре 2022 года Подоляка стал победителем в главной номинации премии «Знание-2022» «За общий вклад в просвещение». В феврале блогер в числе других был удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина за вклад в работу Российского военно-исторического общества (РВИО).