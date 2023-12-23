Умер физик и академик РАН Алексей Старобинский

Физик, академик Российской академии наук (РАН) Алексей Старобинский скончался на 76-м году жизни. Об этом 21 декабря сообщила администрация Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау, где работал ученый.

«21 декабря 2023 года скоропостижно скончался великий ученый, наш сотрудник академик Алексей Александрович Старобинский. Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», — говорится в сообщении.

О причине смерти информации не было.

Администрация института добавила, что прощание с академиком РАН состоится 25 декабря в малом ритуальном зале ЦКБ, который находится на улице Маршала Тимошенко в доме 25.

Алексей Старобинский родился 19 апреля 1948 года в Москве.

Получил высшее образование с отличием в 1972 году, окончив физический факультет МГУ. Всю свою жизнь ученый проработал в Институте теоретической физики им. Ландау РАН, в котором с 1997 года являлся главным научным сотрудником.

Старобинский — соавтор теории ускоренного расширения ранней Вселенной. Его научная работа была опубликована в 1979 году, а затем ее применили и развили Алан Гут, Стивен Хокинг, Вячеслав Муханов и Геннадий Чибис.