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Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году

Герой России Алаудинов: РФ поставит окончательную точку в СВО в 2024 году
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Россия в 2024 году окончательно поставит точку в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил Герой России, командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Бойцы (Вооруженных сил (ВС) РФ. — Ред.) ежедневно продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты, которые он на протяжении пяти-шести месяцев штурмовал, выбивая оттуда наших бойцов», — сообщил он.

Как отметил Алаудинов, военнослужащим ВС России важно не останавливаться на достигнутом и грамотно завершить начатое, стараясь избегать при этом большого количества потерь среди российских солдат.

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19 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что поскольку страны Запада от своих целей не отказываются, то и Россия, в свою очередь, не откажется от целей СВО по защите Донбасса. Он также отметил, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». По словам президента РФ, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени. Кроме того, на Украину направляются военные советники, ей передаются современные системы вооружения.

Ранее, 13 декабря, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом 2024 года. Кадыров также отметил, что перед российскими военными поставлена задача по возможности не разрушать города. По его словам, если бы такой задачи не было, то Россия давно бы захватила украинскую столицу.

До этого, 10 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что коллективный Запад допустил много ошибок, которые в итоге привели к тому, что российские власти приняли решение начать спецоперацию. В частности, он упомянул расширение Североатлантического альянса. Тем не менее, по словам Пескова, Россия — слишком сильное государство, которое не будет сдавать позиции под внешним давлением. Так, добавил он, несмотря на все сложности, определенная часть целей СВО уже достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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