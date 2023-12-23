Москалькова рассказала об обмене почтой для военнопленных России и Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 22 декабря, сообщила о первом взаимном гуманитарном обмене передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных.

«Сегодня впервые <…> совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала она в своем Telegram-канале.

Москалькова также отметила, что этот обмен произошел по взаимной договоренности с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на российско-украинской границе, который осуществился при поддержке и участии компетентных органов.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Лубинец в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря взаимным гуманитарным договоренностям с Россией удалось вернуть четырех украинских граждан. Также он отметил, что украинская сторона поспособствовала тому, чтобы в Россию тоже выехали граждане для воссоединения со своими семьями.

До этого, 3 декабря, сообщалось, что Москалькова и Лубинец проведут еще несколько взаимных посещений военнопленных.

Накануне, 2 декабря, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что контакты по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются, но они должны проходить в тишине. Он указал, что в этом вопросе есть сложности, на которые влияют политические факторы.

Ранее, 30 ноября, Москалькова посетила 119 украинских военнопленных, ее коллега с Украины Лубинец — столько же российских.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.