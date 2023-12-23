Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Генсек ООН заявил об отсутствии смысла в восстановлении зерновой сделки
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
Глава МИД Польши заявил о «зашедших в тупик» военных операциях ВСУ
Мир
Гутерриш заявил о выходе палестино-израильского конфликта за пределы Газы
Интернет и технологии
Google начал разработку индикатора здоровья батареи для Android
Мир
Авиация коалиции США один раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Армия
Армия России перехватила не менее шести дронов ВСУ над Бердянском
Мир
На Украине задержали сотрудника минобороны страны за попытку мошенничества
Мир
На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку
Мир
Экс-тренер сборной Италии по фехтованию в 93 года дал отпор грабителю
Общество
Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor
Сюжет:

Москалькова рассказала об обмене почтой для военнопленных России и Украины

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 22 декабря, сообщила о первом взаимном гуманитарном обмене передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных.

«Сегодня впервые <…> совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала она в своем Telegram-канале.

Москалькова также отметила, что этот обмен произошел по взаимной договоренности с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на российско-украинской границе, который осуществился при поддержке и участии компетентных органов.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Лубинец в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря взаимным гуманитарным договоренностям с Россией удалось вернуть четырех украинских граждан. Также он отметил, что украинская сторона поспособствовала тому, чтобы в Россию тоже выехали граждане для воссоединения со своими семьями.

Уже все дома: РФ вернула с Украины 168 дальнобойщиков и моряков
В каких условиях находились незаконно удерживаемые гражданские лица

До этого, 3 декабря, сообщалось, что Москалькова и Лубинец проведут еще несколько взаимных посещений военнопленных.

Накануне, 2 декабря, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что контакты по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются, но они должны проходить в тишине. Он указал, что в этом вопросе есть сложности, на которые влияют политические факторы.

Ранее, 30 ноября, Москалькова посетила 119 украинских военнопленных, ее коллега с Украины Лубинец — столько же российских.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023