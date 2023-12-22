Армия России перехватила не менее шести дронов ВСУ над Бердянском
Силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) России были перехвачены и подавлены не менее шести украинских беспилотников над Бердянском в Запорожской области. Об этом 22 декабря сообщили в оперативных службах.
«Бердянск вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ. Сообщается о не менее шести воздушных целях, пораженных средствами РЭБ и ПВО ВС РФ над жилым районом города. Информация уточняется», — сказали в оперативных службах.
Ранее в этот день в оперативных службах сообщили, что система ПВО отразила атаку украинских ударных беспилотников по жилому сектору Бердянска. Один из сбитых дронов-камикадзе упал на крышу частного дома и не сдетонировал.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».