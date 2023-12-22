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Журналист Херш: США готовились к подрыву «Северного потока» еще до начала СВО

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Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 22 декабря заявил, что диверсия на «Северных потоках» была ориентирована против Германии, которая воспринималась администрацией президента США Джо Байдена как слабое звено в коалиции поддержки Украины.

«Время, которое выбрал Байден, по-видимому, было нацелено на канцлера (Германии Олафа. — Ред.) Шольца. Некоторые в ЦРУ считали, что президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией», — написал журналист в статье, опубликованной на онлайн-платформе Substack.

Как отметил Херш, подготовка к диверсии началась «за недели» до начала российской специальной военной операции на Украине.

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Ранее, 18 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что версия о причастности западных спецслужб к подрывам трубопровода выглядит правдоподобно. Он отметил, что недавно в одном из западных изданий появилась информация о причастности к подрыву «Северных потоков» группы спецназа одной из стран Запада с использованием аппарата, позволяющего погружаться на глубину 250 м.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах без участия специалистов из России.

Согласно результатам расследования Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

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