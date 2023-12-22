Журналист Херш: США готовились к подрыву «Северного потока» еще до начала СВО

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 22 декабря заявил, что диверсия на «Северных потоках» была ориентирована против Германии, которая воспринималась администрацией президента США Джо Байдена как слабое звено в коалиции поддержки Украины.

«Время, которое выбрал Байден, по-видимому, было нацелено на канцлера (Германии Олафа. — Ред.) Шольца. Некоторые в ЦРУ считали, что президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией», — написал журналист в статье, опубликованной на онлайн-платформе Substack.

Как отметил Херш, подготовка к диверсии началась «за недели» до начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее, 18 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что версия о причастности западных спецслужб к подрывам трубопровода выглядит правдоподобно. Он отметил, что недавно в одном из западных изданий появилась информация о причастности к подрыву «Северных потоков» группы спецназа одной из стран Запада с использованием аппарата, позволяющего погружаться на глубину 250 м.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах без участия специалистов из России.

Согласно результатам расследования Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.