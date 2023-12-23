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Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Министерство обороны РФ в субботу, 23 декабря, рассказало о новых героических подвигах и поступках военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве рассказали, что гвардии младший сержант, командир танка Денис Петров, действуя в составе подразделения, выполнял задачи по прикрытию действий танкового взвода при штурме опорного пункта боевиков.

Отмечается, что в одном из боев он обнаружил расчет противотанкового ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ), который уже завершал подготовку для ведения огня. Мгновенно оценив ситуацию, Денис Петров дал команду наводчику-оператору на уничтожение этого комплекса. Прицельным выстрелом расчет врага был уничтожен.

Также в ходе боевых действий экипажем танка Петрова было уничтожено несколько боевых машин и часть живой силы обороняющихся украинских боевиков. Смелые и решительные действия командира танка младшего сержанта позволили выбить противника с занимаемых позиций и овладеть опорным пунктом, продолжили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны РФ отметили работу капитана I ранга Алексея Фролова, который в районах ведения интенсивных боевых действий успешно выполнял задачи по организации и обеспечению бесперебойной связи в интересах командного пункта Черноморского флота.

Находясь на борту большого десантного корабля в составе группировки морского десанта, Фролов выполнял задачи по обеспечению устойчивой связи между надводными кораблями десантного отряда с использованием расширенных функций радиостанций, что значительно увеличило дальность связи и разведывательную защищенность действий российских сил.

Благодаря высокому профессионализму капитана I ранга было организовано проведение ложных переговоров, которые ввели противника в заблуждение относительно истинных намерений российской группировки. В результате чего десантная операция РФ была проведена успешно.

Также Фролов организовал видеотрансляцию с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с большого десантного корабля на командный пункт флота, что позволило реально оценить результаты нанесения огневого поражения и осуществлять корректировку огня по позициям украинской армии.

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Ранее, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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