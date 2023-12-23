Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО

Министерство обороны РФ в субботу, 23 декабря, рассказало о новых героических подвигах и поступках военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве рассказали, что гвардии младший сержант, командир танка Денис Петров, действуя в составе подразделения, выполнял задачи по прикрытию действий танкового взвода при штурме опорного пункта боевиков.

Отмечается, что в одном из боев он обнаружил расчет противотанкового ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ), который уже завершал подготовку для ведения огня. Мгновенно оценив ситуацию, Денис Петров дал команду наводчику-оператору на уничтожение этого комплекса. Прицельным выстрелом расчет врага был уничтожен.

Также в ходе боевых действий экипажем танка Петрова было уничтожено несколько боевых машин и часть живой силы обороняющихся украинских боевиков. Смелые и решительные действия командира танка младшего сержанта позволили выбить противника с занимаемых позиций и овладеть опорным пунктом, продолжили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны РФ отметили работу капитана I ранга Алексея Фролова, который в районах ведения интенсивных боевых действий успешно выполнял задачи по организации и обеспечению бесперебойной связи в интересах командного пункта Черноморского флота.

Находясь на борту большого десантного корабля в составе группировки морского десанта, Фролов выполнял задачи по обеспечению устойчивой связи между надводными кораблями десантного отряда с использованием расширенных функций радиостанций, что значительно увеличило дальность связи и разведывательную защищенность действий российских сил.

Благодаря высокому профессионализму капитана I ранга было организовано проведение ложных переговоров, которые ввели противника в заблуждение относительно истинных намерений российской группировки. В результате чего десантная операция РФ была проведена успешно.

Также Фролов организовал видеотрансляцию с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с большого десантного корабля на командный пункт флота, что позволило реально оценить результаты нанесения огневого поражения и осуществлять корректировку огня по позициям украинской армии.

Ранее, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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