Футболистов киевского клуба «Оболонь» призвали явиться в военкомат

Групповая повестка в военкомат на 25 человек поступила футболистам киевского футбольного клуба «Оболонь» для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил украинский журналист Михаил Спиваковский порталу «Страна.ua».

Как уточняется, повестка была отправлена украинским территориальным центром комплектования (ТЦК).

Помимо этого, подчеркивается, что на момент получения групповой повестки игроки «Оболони» отдыхали в Буковеле — крупнейшем горнолыжном курорте в стране.

21 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все без исключения украинцы должны участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Он сказал, что планируемая украинским президентом Владимиром Зеленским мобилизация 500 тыс. человек может занять до года.

Ранее, 20 декабря, в ВСУ заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации работодателей могут обязать лично привозить военнообязанных в военкоматы.

19 декабря Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру президент не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах ВСУ. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.