Авиация коалиции США один раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии за последние сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом 22 декабря заявил на брифинге заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата», — сказал он.

Кроме того, контр-адмирал отметил, что в идлибской зоне деэскалации также за сутки было зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ).

Ранее, 16 декабря, Кулить сообщил, что военный сирийских правительственных войск в провинции Латакия в районе населенного пункта Зуайкат получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны боевиков. Кроме того, авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США 12 раз нарушила протоколы деконфликтации.

10 декабря сообщалось, что авиация коалиции США девять раз нарушила воздушное пространство в Сирии в районе Эт-Танф. Помимо этого, уточнялось, что в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке было осуществлено патрулирование подразделениями российской военной полиции.

Накануне, 9 декабря, сообщалось, что США шесть раз нарушили воздушное пространство в Сирии. Как подчеркнул Кулить, своими действиями Соединенные Штаты продолжают обострять обстановку в сирийском воздушном пространстве.

5 декабря стало известно, что США также шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Как отмечалось, в районе населенного пункта Трумба в провинции Идлиб был убит один сирийский военный после ведения снайперского огня незаконными вооруженными формированиями по позициям ВС Сирии.