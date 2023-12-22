Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу

Методы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гуманитарной помощи среди населения палестинского анклава. Такое заявление 22 декабря сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Многие измеряют эффективность гуманитарной операции в Газе, исходя из количества грузовиков Египетского Красного Полумесяца, ООН и наших партнеров, которым позволяют пересечь границу и разгружать помощь. Это ошибка. Реальная проблема в том, что то, как Израиль проводит это наступление, создает серьезные препятствия распространению гуманитарной помощи в Газе», — указал он.

Для эффективного оказания помощи мирным жителям палестинского анклава нужно соблюдение четырех пунктов, продолжил Гуттериш. Они состоят из безопасности, возможности для персонала работать без угрозы для жизни, достаточного логистического потенциала и возобновления коммерческой деятельности. Генсек всемирной организации еще раз подчеркнул, что все эти четыре пункта отсутствуют.

Кроме того, Гутерриш заявил, что палестино-израильский конфликт уже распространился за пределы сектора Газа. Западный берег реки Иордан «достиг точки кипения», также ежедневно ведется огонь на «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Ко всему прочему, ракетные удары йеменских хуситов по торговым кораблям в Красном море в перспективе негативно повлияют на цепочки поставок.

Ранее в этот день СБ ООН принял проект гуманитарной резолюции по Газе. Текст документа призывает к «срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий».

Также в ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий. В документе всемирной организации отметили, что в палестинском анклаве присутствует наивысший уровень продовольственного кризиса, 79% населения Газы находится в условиях чрезвычайной ситуации. Подчеркивалось, что риск голода в анклаве увеличивается с каждым дополнительным днем боевых действий и с ограничением доступа к гуманитарной помощи.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52,5 тыс. человек получили ранения.

Накануне, 18 декабря, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он подчеркнул, что от болезней голода может погибнуть даже больше людей, чем от боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.