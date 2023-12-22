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Министр обороны Финляндии Хяккянен: Запад вступает в новую холодную войну с РФ

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Страны Запада предпринимают усилия по вступлению в новую холодную войну с РФ. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Я думаю, что в США и государствах НАТО почти все понимают, что это конец последних 30 лет [с момента распада Советского Союза] <...> Теперь мы [страны Запада] вступаем в своего рода новую холодную войну [с Россией]», — передает его слова издание Politico.

Помимо этого, Хяккянен указал на проблему роста военного производства в западных странах из-за медленного осознания того, что специальная военная операция (СВО) РФ по защите Донбасса «навсегда изменила политический ландшафт Европы».

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Ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин, заявил, что Запад планировал поделить Россию на части, и это обсуждалось в открытую. По словам главы государства, западные страны работали с российской «пятой колонной», а также с террористическими международными организациями и сепаратистами. При этом их задачей было разложение самой России.

10 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности» отметил, что визитной карточкой «коллективного Запада» давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность.

Он напомнил, что после окончания холодной войны советскому, а затем российскому руководству были даны заверения относительно нерасширения НАТО на восток. Министр указал на то, что предложения России заключить договоры с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины были отвергнуты.

До этого, 5 октября, Путин заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. Культура XX века привела к тому, что ситуация в мире сводится к противопоставлению «мы или они», западные страны при этом потеряли чувство реальности, хотя им следовало бы отбросить надменность, указал президент. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

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