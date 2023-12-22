Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН заявил об отсутствии смысла в восстановлении зерновой сделки
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
Гутерриш заявил о выходе палестино-израильского конфликта за пределы Газы
Интернет и технологии
Google начал разработку индикатора здоровья батареи для Android
Общество
Суд взыскал с военного почти 14 млн рублей после повреждения боевой машины
Мир
СБ ООН принял гуманитарную резолюцию по сектору Газа
Мир
NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО
Мир
В раде назвали маловероятной победу Украины
Мир
В Киеве возможной реакцией Запада на поражение Украины назвали концерт
Общество
Минюст включил в реестр иноагентов мультипликатора Олега Куваева
Происшествия
Семь человек пострадали в результате ДТП в Туве
Общество
МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права
Общество
В Госдуме оценили инициативу Минтруда о бесплатном переобучении россиян
Экономика
«Аэрофлот» и лизингодатели договорились еще по 28 воздушным судам
Спорт
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России

Кириенко: в 2024 году молодежными столицами России станут Москва и Владивосток

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 22 декабря назвал Москву и Владивосток молодежными столицами России в 2024 году.

«Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России», — сказал он в рамках церемонии вручения всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» на международной выставке-форуме «Россия».

Получив титул молодежных столиц России-2024, Москва и Владивосток примут крупные события, а в городах-лауреатах — Красноярске, Омске и Мурманске — будут созданы дополнительные возможности для молодежи.

Всего, по словам Кириенко, за города было отдано 1,3 млн голосов. Москва получила чуть больше 342 тыс. голосов, Владивосток — порядка 339 тыс., Омск — около 191 тыс., Мурманск и Красноярск — по 172 тыс. и 117 тыс. голосов соответственно.

Кроме того, Кириенко отдельно выделил Нижний Новгород, пример которого в 2023 году «подтолкнул всех остальных».

Помогают рублем: как регионы поддерживают талантливую молодежь
На какие премии могут рассчитывать проявившие себя школьники и студенты

Ранее, 23 июня 2022 года, Кириенко заявил, что в России ежегодно путем голосования будет определяться молодежная столица страны. Таким образом, каждый год в РФ будет переходящая молодежная столица.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023