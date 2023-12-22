Кириенко: в 2024 году молодежными столицами России станут Москва и Владивосток

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 22 декабря назвал Москву и Владивосток молодежными столицами России в 2024 году.

«Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России», — сказал он в рамках церемонии вручения всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» на международной выставке-форуме «Россия».

Получив титул молодежных столиц России-2024, Москва и Владивосток примут крупные события, а в городах-лауреатах — Красноярске, Омске и Мурманске — будут созданы дополнительные возможности для молодежи.

Всего, по словам Кириенко, за города было отдано 1,3 млн голосов. Москва получила чуть больше 342 тыс. голосов, Владивосток — порядка 339 тыс., Омск — около 191 тыс., Мурманск и Красноярск — по 172 тыс. и 117 тыс. голосов соответственно.

Кроме того, Кириенко отдельно выделил Нижний Новгород, пример которого в 2023 году «подтолкнул всех остальных».

Ранее, 23 июня 2022 года, Кириенко заявил, что в России ежегодно путем голосования будет определяться молодежная столица страны. Таким образом, каждый год в РФ будет переходящая молодежная столица.