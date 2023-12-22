Суд в Петербурге взыскал с военного почти 14 млн рублей за сломанную боевую машину

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему, повредившему боевую машину при транспортировке, штраф в размере 50 тыс. рублей. В пользу Минобороны подсудимый обязуется выплатить более 13,9 млн, сообщили 22 декабря в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 347 УК РФ, предусматривающей уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.

«Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации о возмещении имущественного ущерба военный суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», — добавили в пресс-службе.

Как установлено в материалах дела, командир зенитной ракетно-артиллерийской батареи и старший боевой машины в ночь на 1 июля во время управления техникой развернул в боевое и не перевел в походное положение автономный оптический пост (АОП). В результате машина столкнулась с пролетом ж/д моста, АОП был поврежден. ДТП произошло на Пулковском шоссе.

Согласно требованиям законодательства, в обязанности фигуранта входило правильное использование военной техники и соблюдение требований безопасности, в том числе во избежание поломки под мостами и эстакадами.

Подсудимый согласился с обвинениями.

В начале декабря на Камчатке водитель автомобиля въехал в колонну военнослужащих на трассе неподалеку от воинской части. В результате ДТП госпитализировали шесть человек, еще нескольким оказали помощь на месте. По предварительным данным, за рулем также был военный. Точные обстоятельства ДТП выясняет командование гарнизона совместно с правоохранительными органами.