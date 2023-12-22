МВД: правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля 2024 года

Изменения о порядке проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) РФ на своем сайте.

Как указывается в тексте проекта, тем, кто был лишен права на управление транспортными средствами из-за административного наказания за вождение в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования, будет предъявлен отказ в допуске на сдачу экзамена.

В документе отдельно говорится о том, что лица, в отношении которых применены меры, направленные на их явку по повестке военного комиссариата, также не будут допущены до экзаменов.

Помимо этого, уточняется, что сумма штрафных баллов при прохождении экзамена будет увеличена с пяти до семи.

С 1 апреля 2024 года вступят в силу поправки к федеральному закону «О безопасности дорожного движения». В связи с этим многим автомобилистам придется пересдать экзамен на права. В августе «Известия» рассказали, кого затронут эти изменения и как получить новое водительское удостоверение.

10 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам, прежде уличенным в вождении в нетрезвом виде, запретят сдавать экзамен на получение водительского удостоверения.

Также в законе изменен порядок допуска водителей к управлению транспортом. Например, управлять автобусами разрешат только при наличии стажа вождения легковых и грузовых авто не менее одного года, а к экзаменам для разрешения управления трициклами, квадроциклами, средними грузовиками будут допускать на год раньше ― с 17 лет.