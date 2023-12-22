Косачев назвал последствия конфискации замороженных активов РФ

Предложения Запада по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине в случае их реализации приведут к мировому финансовому кризису, написал 22 декабря в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По мнению политика, эта инициатива стала очередной безумной идеей американской администрации.

«В результате проиграют все. Наступит очередной глобальный финансовый кризис. Еще один шаг к (потенциально) всеобщему хаосу и разрушению», — поделился он мнением.

По словам Косачева, для реализаций плана Белого дома нет юридических оснований, а обычное международное право защищает суверенные активы центральных банков за рубежом специальным иммунитетом.

«Это означает, что государство легитимно использует активы ЦБ в своих официальных целях, при этом никакая юрисдикция не может применять никаких принудительных мер в отношении такой собственности», — продолжил он.

Косачев также сослался на международную судебную и арбитражную практику по невозможности обратить взыскания на средства, принадлежащие центральным банкам и суверенным фондам.

«Создается опаснейший прецедент, который больно ударит по всей мировой финансовой системе, начиная с МВФ, Всемирного банка, Уолл-стрит, ЕЦБ и так далее», — продолжил он, подчеркнув, что Москва ответит на действия западных стран.

Ранее в этот день официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит в покое тех, кто пытается реализовывать схему использования замороженных активов РФ для помощи Украине.

По его словам, тема незаконного изъятия российских активов постоянно присутствует на повестке дня в ЕС и США, однако она является потенциально опасной, так как это удар по международной финансовой системе.

20 декабря газета Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. По данным издания, с подобным предложением американские чиновники недавно обратились к странам G7. Авторы предложения назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

В начале ноября Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.