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Глава МИД Польши заявил о «зашедших в тупик» военных операциях ВСУ

Сикорский: военные операции украинской армии зашли в тупик
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) «зашли в тупик». Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

«Сейчас, когда на фронте тупик, у нас есть правильное испытание, чтобы увидеть, кто готов помочь», — сказал Сикорский, его слова приводит пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо мобилизовать свою оборонную промышленность. По словам главы польского МИДа, конфликты решаются «не тактическими сражениями, а производством».

Сикорский также указал на неизменность позиции Варшавы в вопросе конфликта на Украине и приветствовал стремление Киева вступить в ЕС и НАТО.

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Ранее в этот день The New York Times сообщила, что российская армия перехватила инициативу на большей части зоны СВО. Отмечается, что ВС РФ добиваются успеха в тяжелый для украинского правительства момент, когда новая западная помощь Киеву была заблокирована из-за политической нестабильности в США и Евросоюзе.

Также в этот день заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер указал, что в Киеве замалчивают информацию о реальном положении дел на фронте. По словам Ронцхаймера, проблемы ВСУ озвучиваются руководством только за закрытыми дверями, а «те, с кем он говорил», сообщили ему о тревожных вестях с фронта.

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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