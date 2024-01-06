Цены сбавят темпы

Инфляция, превысив 7% в прошлом году, в наступившем будет постепенно замедляться. Этот процесс не обещает быть быстрым, поскольку структурная перестройка экономики, связанная с ограничениями на внешнюю торговлю, продолжается, при этом спрос остается высоким.

Сегодняшние инфляционные процессы очень похожи на события 2014–2015 годов, когда рост цен медленно снижался под воздействием высоких ставок. Отличает нынешний период более высокий уровень расходов бюджета.

Главная причина — в том, что экономика столкнулась с ограничением предложения ранее дешевого импорта. Ряд товаров теперь стал недоступен, и многое приходится производить самостоятельно. Дефицит и рост цен на продукцию подстегнул производителей расширять выпуск, но это требует дополнительных трудовых ресурсов и денег на закупку оборудования. Дополнительный спрос в экономике появился за счет доходов работников военно-промышленного комплекса и прочих бюджетных выплат, связанных с восстановительными работами в новых регионах.

Отъезд за границу высокооплачиваемых сотрудников также привел к усилению дефицита на рынке труда. Увеличение спроса «на руки» привело к росту зарплат в целом по экономике. Наиболее сильно это заметно в рабочих специальностях.

Заработанные деньги люди спешат тратить, а не накапливать. Им хочется больше купить как товары повседневного, так и длительного пользования (квартиры, машины, бытовую технику). Рост спроса при ограниченном предложении приводит к ускорению подъема цен.

Для сокращения первого фактора — спроса — Банк России поднял ключевую ставку. Это, с одной стороны, повысило стоимость кредитов (теперь их менее выгодно брать и тратить на товары). А с другой стороны — повысилась привлекательность депозитов для сбережений.

Также ЦБ ввел ограничения на оформление займов самых закредитованных групп граждан. Все эти меры уже начали приносить первые результаты: выдачи ссуд замедляются, а сбережения растут. Высокие ставки привели к тому, что люди готовы отнести деньги в банк на более длинный срок. Доля депозитов на 12 и 18 месяцев выросла. Ранее вклады размещались преимущественно на три и шесть месяцев.

Однако более быстрой стабилизации цен будут мешать двузначный рост заработных плат из-за сохраняющегося дефицита кадров, индексация тарифов и сохранение высоких расходов бюджета. Прирост трат госказны в номинальном выражении в 2024 году составит более 20%. Правительство направляет деньги практически на всё: зарплаты в бюджетном секторе, строительство дорог и прочих инфраструктурных объектов, субсидирование кредитов промышленности и населению. Всё это мешает Банку России быстро добиться цели по инфляции.

На наш взгляд, Центральному банку, несмотря на все его усилия, едва ли удастся достичь цели по инфляции в 4% в 2024 году. Ее пик в годовом выражении придется на I квартал Затем рост цен начнет плавно замедляться. Мы ожидаем, что в итоге показатель окажется на уровне 5,2%.

Если говорить об инфляции по категориям, то продукты — это одна из самых уязвимых групп товаров. Причин несколько. Дефицит рабочих в сельском хозяйстве достаточно высок, а зарплаты там — одни из самых низких. Увеличение издержек, включающих также закупки и обслуживание импортного оборудования, будет подталкивать рост цен.

Непродовольственные товары более чувствительны к росту ставки, кредитованию и курсу рубля. Здесь потенциал нормализации динамики цен гораздо выше, если не будет скачков курса рубля.

Сфера услуг продолжает оставаться одной из ключевых прежде всего из-за транспорта и туризма. Ожидать скорого замедления роста цен здесь не приходится. Поездки за границу ограничены. А внутренний туризм всё еще подстраивается под новые объемы спроса. Поток приезжающих большой, а мест размещения мало — они могут позволить себе повышать цены.

При этом, для развития — чтобы построить, например, новые корпуса — компаниям действительно нужны деньги на инвестиции. Кроме того, в гостиничном секторе доля импортных услуг остается высокой. Они дорожают вместе с курсом рубля.

Автор — главный экономист «БКС Мир инвестиций»

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