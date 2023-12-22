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«Аэрофлот» и лизингодатели договорились еще по 28 воздушным судам
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«Аэрофлот» и лизингодатели договорились еще по 28 воздушным судам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Группа «Аэрофлот» завершила с несколькими группами иностранных лизингодателей процесс урегулирования по 28 самолетам, сообщили 22 декабря журналистам в пресс-службе компании.

Переговоры длились с 14 по 21 декабря.

«Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Авиакомпания «Россия». Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила суммы урегулирования», — отметили в компании.

Переговоры «Аэрофлота» по урегулированию требований других лизингодателей продолжаются.

В начале сентября был завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap (Ирландия) в отношении 18 воздушных судов и пяти авиационных двигателей, эксплуатируемых «Аэрофлотом».

Очень иностранные дела: «Аэрофлот» хочет снять с двойной регистрации 84 самолета
Зачем это нужно и какие трудности могут возникнуть

Импортный парк группы насчитывает 268 Airbus и Boeing, большая часть из которого до 2022 года была зарегистрирована в юрисдикции Бермудских островов и Ирландии. В прошлом году парк перерегистрировали в российский реестр, но самолеты остались зарегистрированы и по «второй прописке». Для бесперебойных полетов за границу перевозчикам требуется снять их с регистрации за границей, но сделать это без воли владельца самолета (лессора) невозможно.

К июню 2023 года компании удалось снять с двойной регистрации 102 борта из 268. Таким образом, в двойной регистрации у «Аэрофлота» остается 166 самолетов.

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