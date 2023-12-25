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Москва организовала для предпринимателей первую бизнес-миссию в Малайзию

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Фото: РИА Новости/Файед Эль-Гезири
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Москва впервые организовала для предпринимателей бизнес-миссию в Малайзию. В ней приняли участие разработчики продуктов в сфере информационных технологий и производители оборудования, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Малайзия — одно из актуальных направлений для развития международного партнерства. За первые восемь месяцев 2023 года доля Москвы в совокупном экспорте России в эту страну составила больше 54%. В рамках деловой поездки свою продукцию в Куала-Лумпуре представили десять столичных компаний», — отметила Сергунина.

Предприниматели обменялись контактами с зарубежными коллегами и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, были подписаны и первые соглашения. Так, разработчик платформы для проведения видеоинтервью при приеме на работу заключил договор с местным технологичным предприятием.

Новых партнеров нашла и московская компания, занимающаяся созданием навигации в сложных локациях. В ближайшее время технологическое решение планируется внедрить в аэропорту Куала-Лумпура, инновационной долине в городе Сайберджая, а также в торговых центрах.

Еще один участник бизнес-миссии презентовал потенциальным покупателям проект по запуску IT-инфраструктуры, помогающей вести учет продаж.

Согласно плану деловых событий, в следующем году планируется 21 бизнес-миссия, а также 14 международных выставок. Заявки на участие принимаются на сайте Московского экспортного центра.

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