Переехавшие в Германию украинцы не желают возвращаться на родину и затем отправляться на фронт. Об этом 21 декабря сообщил портал Tagesschau.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в беседе с газетой Bild сообщил, что власти страны намерены призвать уехавших украинцев к службе, отметив, что все мужчины призывного возраста от 25 до 60 лет должны получить приглашения явиться в призывные пункты.

Украинцы, проживающие сейчас в ФРГ, в беседе с Tagesschau поделились, что в действительности они хотели вернуться домой. Однако страх у собеседников вызывает риск дальнейшей отправки на фронт.

«Но я не уверен, что это возможно. Думаю, что ни одна армия в мире не нуждается в солдатах, которые не готовы сражаться», — сказал изданию Александр.

Второй мужчина подчеркнул, что украинцы станут «просто пушечным мясом», это не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) на практике.

Управляющий директор ассоциации Connection e.V., поддерживающей отказников и дезертиров, Руди Фридрих отметил, что предполагаемая вербовка солдат за рубежом стала тактическим ходом Киева.

«Существует признанное право человека отказаться от военной службы. Но с начала <конфликта> на Украине такого больше не наблюдается. Есть люди, которые попали в тюрьму из-за отказа или были призваны и отправлены на фронт», — подчеркнул он.

Между тем в минобороны Украины заявляют, что заявления министра были истолкованы неверно. Глава департамента печати и информации украинского военного ведомства пояснил, что фокус заявления сместился, а Умеров заявлял, что надо разъяснить украинцам за рубежом важность вступления в армию.

Ранее в пятницу министр юстиции ФРГ Марко Бушман отметил, что Германия не будет выдавать Украине граждан, подлежащих призыву на военную службу. Он добавил, что власти Германии хотят, чтобы как можно больше беженцев с Украины трудоустроились и получали меньше пособий от государства.

С января на Украине начали выносить обвинительные приговоры тем, кто уклоняется от мобилизации. Уклонение от мобилизации грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В апреле к тюремному заключению приговорили администратора Telegram-канала «Где повестки? Луцк/Волынская область». Согласно имеющейся информации, он сообщал жителям города о местах раздачи повесток, чтобы граждане призывного возраста могли не пересекаться с сотрудниками военкоматов.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.