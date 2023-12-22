Журналист «Известий» удостоен премии имени Халеда аль-Хатыба

Журналист МИЦ «Известия» стал обладателем международной премии имени Халеда аль-Хатыба. Сергей Прудников победил в номинации «Лучшая работа из зоны конфликта». Серия работ репортера набрала наивысшее количество баллов, передает телеканал «Известия». Пять репортажей журналиста освещали события в Донбассе. Прудников рассказывал о ситуации в Донецке и Мариуполе, в Ясиноватой и Волновахе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.