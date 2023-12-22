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Гутерриш заявил о выходе палестино-израильского конфликта за пределы Газы

Гутерриш: палестино-израильский конфликт вышел за пределы сектора Газа
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Фото: Global Look Press/Yasser Qudih
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что палестино-израильский конфликт уже распространился за пределы сектора Газа.

«Распространение [конфликта] уже происходит», — подчеркнул он 22 декабря на брифинге с журналистами.

Западный берег реки Иордан «достиг точки кипения», также ежедневно ведется огонь на «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Ко всему прочему, ракетные удары йеменских хуситов по торговым кораблям в Красном море в перспективе негативно повлияют на цепочки поставок, приводит слова генсека ТАСС.

Также Гутерриш предупредил, что конфликт усиливает ненависть в обществе и разжигает экстремизм. Всё это, добавил он, представляет весомую угрозу глобальной безопасности.

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Ранее в этот день СБ ООН принял проект гуманитарной резолюции по Газе. Текст документа призывает к «срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий».

Ранее, 28 ноября, Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Сирия рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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