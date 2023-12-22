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Суд взыскал с военного почти 14 млн рублей после повреждения боевой машины

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей военнослужащему, повредившему боевую машину при столкновении с железнодорожным мостом. В пользу Минобороны военный обязуется выплатить более 13,9 млн, сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 декабря.

«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд постановил приговор в отношении военнослужащего, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 347 УК РФ («Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности»). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — заявили там.

При этом гражданский иск Минобороны о возмещении имущественного ущерба военный суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей.

Согласно материалам дела, командир зенитной ракетно-артиллерийской батареи и старший боевой машины в ходе выполнения распоряжения в ночь на 1 июля при следовании к месту назначения развернул в боевое и не перевел в походное положение автономный оптический пост (АОП). В результате на Пулковском шоссе боевая машина столкнулась с пролетом ж/д моста, АОП был поврежден.

По требованиям законодательства, как командир подразделения подсудимый был обязан правильно использовать военную технику, соблюдая требования безопасности, а также контролировать возможность ее прохождения под мостами и эстакадами.

Подсудимый согласился с обвинениями.

Ранее, 2 декабря, на Камчатке водитель автомобиля въехал в колонну военнослужащих на трассе неподалеку от воинской части. В результате ДТП госпитализировали шесть человек, еще нескольким оказали помощь на месте. По предварительным данным, за рулем также был военный. Точные обстоятельства ДТП выясняет командование гарнизона совместно с правоохранительными органами.

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