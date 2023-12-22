Google начал разработку индикатора здоровья батареи для Android

Компания Google ведет разработку индикатора, который позволит пользователям Android отслеживать состояние батареи смартфона. Об этом 21 декабря написал портал Android Authority.

Владельцы смартфонов Pixel после декабрьского пакета обновлений получили возможность узнать дату производства аккумулятора, который установлен в телефоне, и увидеть количество циклов заряда и разряда батареи.

Также пользователи обнаружили скрытое меню под названием «Здоровье батарейки». Оно не содержит никакой информации, но исходный код указывает, что там должны появиться данные об аккумуляторе.

Ранее, 10 декабря, стало известно об уязвимости смартфонов Apple для мошенников после обновления операционной системы. Владельцы iOS 17 получили возможность устанавливать любое изображение и указывать любое имя и фамилию, которые увидят другие пользователи операционной системы. Таким образом, злоумышленники могут установить в качестве отображаемого контакта данные, вводящие абонента в заблуждение.