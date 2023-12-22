Западные страны могут отреагировать на поражение Украины проведением концерта для украинцев. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской газете The Times.

«Всю страну разорвут у них на глазах, если не будет достигнуто решение [о помощи Киеву], вы все будете плакать и говорить: «Мне так жаль украинцев, у которых теперь нет государства... Давайте устроим для них концерт», — сказал он.

По его словам, именно такой может быть «гуманная» реакция Запада. Подоляк добавил, что будущее Украины было бы более благоприятным, если бы западные страны более оперативно поставляли ей оружие.

Ранее в этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку киевского режима.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.