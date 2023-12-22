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В Киеве возможной реакцией Запада на поражение Украины назвали концерт

В Киеве предположили, что Запад отреагирует на поражение Украины концертом для украинцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Западные страны могут отреагировать на поражение Украины проведением концерта для украинцев. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской газете The Times.

«Всю страну разорвут у них на глазах, если не будет достигнуто решение [о помощи Киеву], вы все будете плакать и говорить: «Мне так жаль украинцев, у которых теперь нет государства... Давайте устроим для них концерт», — сказал он.

По его словам, именно такой может быть «гуманная» реакция Запада. Подоляк добавил, что будущее Украины было бы более благоприятным, если бы западные страны более оперативно поставляли ей оружие.

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Ранее в этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку киевского режима.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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