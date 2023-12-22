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Эксперт объяснил попытки ВСУ ударить по территории России дронами

Военный эксперт Кнутов: цель ударов по РФ дронами — поднятие боевого духа ВСУ
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Цель ударов беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ заключается в поднятии боевого духа населения и военнослужащих страны. Кроме того, противник ищет бреши в российской обороне. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в пятницу, 22 декабря.

«Это делается для того, чтобы поднять боевой дух в стране. Сейчас там раздрай между военным и политическим руководством, в армии тоже начинают доминировать упаднические настроения», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, сложившаяся ситуация крайне неблагоприятна для Украины. При этом запуск беспилотников в Россию, даже в случае неудач, позволяет говорить о том, что страна якобы перенесла войну на территорию противника.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что ПВО ликвидировала украинский беспилотник над территорией Московской области. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в городском округе Подольск около 14:40 мск, уточняет RT. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, пишет «Москва 24».

В этот же день средства противовоздушной обороны России перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Калужской области, передает НСН. Попытка атаки ВСУ была пресечена в 13:50 и 14:00. Еще один БПЛА самолетного типа был уничтожен около 14:00 над Брянской областью.

Также в пятницу сообщалось о сбитом средствами противовоздушной обороны БПЛА украинской армии над территорией Курской области, сообщает телеканал «Звезда». Беспилотник был ликвидирован в четверг, 21 декабря, примерно в 23:30.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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