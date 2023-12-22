В раде назвали маловероятной победу Украины

Победа Украины на поле боя сейчас маловероятна. Об этом 22 декабря заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко.

«Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — заявил депутат в беседе с изданием The Times.

Чиновник уверен, что самое реалистичное, что может сделать Украина в будущем году, — это не потерять еще больше территорий и стараться нанести как можно больше ударов по российской стороне.

Также он указал, что у Украины нет оружия, которое могло бы оказать значительный эффект на конфликт.

«ATACMS [тактические баллистические ракеты класса земля — земля] не могут обеспечить прорыв. Боевые самолеты? Они могут только помочь нам достичь паритета. <…> F-16 — это летательные аппараты 1970-х годов, а у России сотни истребителей поколения 4++», — пояснил депутат.

Ранее в этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не поможет победить Россию даже всё оружие мира. Он подчеркнул, что вливание денег и оружия не изменит ситуацию и уже в ближайшее время Москва начнет диктовать свои условия решения конфликта.

Также 22 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано.

До этого, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все цели своей спецоперации и никому «свое не отдаст». Российский лидер добавил, что РФ будет отталкиваться от своих интересов в переговорах по вопросу конфликта на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.