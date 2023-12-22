Врач назвала оптимальную замену шампанскому на Новый год

Шампанское на Новый год является неблагоприятным напитком для тех, кто испытывает проблемы с поджелудочной железой. Об этом 22 декабря рассказала врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

«Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывают спазм протоков пищеварительных желез и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи», — сказала она «РИА Новости».

По ее словам, при наличии заболеваний поджелудочной железы или желчного пузыря лучше отдать предпочтение сухим сортам вин, крепкому алкоголю или другим неокрашенным напиткам.

Также Залетова посоветовала не смешивать алкоголь с другими газировками или соками. Врач подчеркнула, что в течение вечера не следует менять алкогольные напитки, чтобы не получать негативные последствия наутро.

Накануне врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова предупредила, что коктейли являются наиболее вредными для печени алкогольными напитками. Она указала на то, что любой алкоголь является ядом, который напрямую повреждает гепатоциты (клетки печени). К самым опасным специалист отнесла коктейли, шампанское и сладкие ликеры.

Ранее, 20 декабря, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова посоветовала в Новый год не закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. По ее словам, употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний ЖКТ.