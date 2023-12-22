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Опубликовано видео возвращения детей с Украины в Россию

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Фото: скриншот
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В пятницу, 22 декабря, появились видеокадры возвращения троих детей с Украины в Россию, скоро они будут в Белгороде.

Как следует из кадров, российско-украинскую границу дети пересекли вместе с бабушкой, их встретили родители. По словам отца вернувшихся в Россию детей Дмитрия Логвинова, они жили в Харькове, откуда родом его жена.

«Мы жили на два дома, работали здесь, а потом началась специальная военная операция, и мы не успели забрать их. Ребята учились, а мы до последнего момента пытались забрать их, боялись за детей», — пояснил мужчина «Известиям».

Он отметил, что семья восстановилась. Дети планируют продолжать учебу, старший сын намерен поступить в вуз.

Логвинов поблагодарил за содействие в возвращении детей уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову. По ее словам, родители неоднократно пытались вернуть детей, в том числе с помощью волонтеров, однако у ребят не было необходимых документов.

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Договоренность в диалоге с украинской стороной была достигнута при помощи представителей Катара. Дети жили на Украине с конца 2021 года — родители привезли ребят погостить и в связи с семейными обстоятельствами решили временно оставить их у бабушки и вернуться в Белгород.

Детям будет оказана психологическая и медицинская помощь. Омбудсмен выразила благодарность за содействие сотрудникам пограничной службы ФСБ и властям Белгородской области.

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