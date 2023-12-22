Глава Минздрава назвал сверхзадачу старейшего медуниверситета России

Перед Первым МГМУ имени Сеченова Минздрава России стоит сверхзадача не только подготовить кадры, но и поднять медицину в стране на новый уровень, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на праздновании 265-летия со дня основания университета.

Университет готовит большое количество специалистов не только для России, но и для других стран: фактически каждый четвертый студент из-за рубежа, отметил он.

«Девяносто стран готовят специалистов здесь. Поэтому заслужил уважение не только внутри страны, что подтверждается в том числе и высокими международными рейтингами», — добавил министр.

Студентов готовят на нескольких языках, а ключевым направлением становится не только практика, но и научные разработки, подчеркнул Мурашко.

«Клиники университета имеют мощную базу, берут на себя самых тяжелых пациентов со всей страны. Технологии, которые впервые разрабатываются и внедряются в университете, идут далеко по всем уголкам нашей страны. Поэтому перед университетом стоит сверхзадача не только подготовить кадры, но и поднять страну в целом и медицину на новый уровень», — заверил глава ведомства.

Университет всегда поддерживал Россию в трудные времена, от его работы во многом зависит будущее медицины, добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Неважно, какие это годы: годы созидания, годы испытаний, годы войны, коронавирусная инфекция. Всегда и во всем Сеченовский университет рядом со страной», — подчеркнула она.

Коллектив университета, по ее словам, насчитывает 8 тыс. сотрудников, в том числе 47 академиков РАН и 2 тыс. кандидатов и докторов наук. В нем обучаются 25 тыс. студентов.

К 265-летию со дня основания вуза открылся Культурный центр в помещениях отреставрированного памятника советского авангарда — клуба бывшего завода «Каучук», построенного почти 100 лет назад.