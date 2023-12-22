Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Бердянске

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку украинских ударных беспилотников по жилому сектору Бердянска в Запорожской области. Об этом 22 декабря сообщили в оперативных службах города.

Один из сбитых дронов-камикадзе упал на крышу частного дома и не сдетонировал.

На место падения прибыли сотрудники МЧС, саперы и следственно-оперативная группа. Жителей соседних домов эвакуировали до извлечения дрона с крыши и обезвреживания взрывоопасных элементов.

Ранее в этот день сотрудник предприятия «Вода Донбасса» пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке. В результате еще одного сброса получили ранения мужчины 1957 и 1969 годов рождения.

Накануне три человека получили ранения при обстреле Петровского района Донецка ВСУ. Кроме того, в результате утреннего обстрела Куйбышевского района по улице Ленкоранской в многоквартирном доме было повреждено остекление.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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