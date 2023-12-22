Кириенко объявил Москву и Владивосток молодежными столицами в 2024 году

Москва и Владивосток станут молодежными столицами в 2024 году, заявил 22 декабря первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, подводя итоги соответствующего конкурса на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будет две молодежные столицы: Москва и Владивосток», — сказал он.

С 8 по 20 декабря на сайте Дома молодежи прошло народное голосование, оно стало последним этапом конкурсной гонки городов на звание молодежной столицы России на 2024 год. По итогам оценки экспертной комиссии в финал прошли Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск, Москва, уточняет «Газета.Ru».

Летом 2022 года Кириенко заявил, что в России ежегодно путем голосования будет определяться молодежная столица страны. Таким образом, каждый год в РФ будет переходящая молодежная столица.