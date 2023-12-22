В Совфеде отреагировали на вопрос Орбана о приеме Украины в ЕС с регионами РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывает логичные оценки того, что происходит и может произойти в мировой политике. Таким образом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал в пятницу, 22 декабря, на вопрос венгерского политика о принятии Украины в Евросоюз (ЕС) с новыми российскими регионами.

«Мы должны признать за господином Орбаном право размышлять на эти темы, задавать вопросы и высказывать свои суждения, которые, наверное, для многих членов Евросоюза весьма полезны. Поскольку этот голос, как правило, ориентирован на здравое решение», — высказался сенатор в беседе с Lenta.Ru.

Накануне Орбан порекомендовал Брюсселю еще раз убедиться в готовности ЕС принять Украину в объединение, учитывая нынешнее положение страны.

Он отметил, что наличие у Украины серьезных проблем в разных сферах помешает дальнейшему развитию Евросоюза, если страна всё же станет новой страной — членом объединения, сообщает телеканал «Звезда».

Орбан задался вопросом, намерен ли ЕС принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися на их территории российскими солдатами, передает RT.

20 декабря Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется государствам-членам в €150–190 млрд. По его словам, в случае приема Украины в ЕС экономика Евросоюза будет раздавлена, потому что Украина будет претендовать на получение помощи в объеме, который сейчас получают страны Центральной Европы, включая Венгрию, передает НСН.

До этого, 8 декабря, Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.

После, 10 декабря, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в сообществе, отметила, что единство ЕС всë сложнее сохранить на фоне конфликта на Украине. Политик сообщила, что разговаривала с Орбаном, выступающим против вступления Украины в ЕС, и ей не удалось его переубедить.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в ЕС нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.